Zwischen Home Office und Bundestag

Havixbeck. „Wir unternehmen derzeit die wohl größte Kraftanstrengung seit dem Zweiten Weltkrieg, um die aktuelle Herausforderung zu bewältigen“: Der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann aus Havixbeck sieht die Politik auch in Zeiten der Corona-Pandemie voll handlungsfähig - selbst wenn sich die Schauplätze verlagern. Videokonferenzen mit seinem Team sowie die Arbeit im Home Office in Havixbeck prägen aktuell den Alltag des CDU-Parlamentariers selbst in einer Sitzungswoche. Dennoch reist er in dieser Woche in die Hauptstadt: „Am Mittwoch gilt Präsenzpflicht, natürlich unter verschärften Hygienebedingungen“, berichtet er. Dann schnürt das Parlament ein Hilfspaket in dreistelliger Milliardenhöhe. „Das wird gerade jenen Selbstständigen und Mittelständlern helfen, die eigentlich wirtschaftlich gesund sind“, berichtet Henrichmann. Dafür die Schuldenbremse auszusetzen, hält er für absolut vertretbar: „Wir haben in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet. Die Reserven sind da und sollten jetzt eingesetzt werden.“ Wahlkreistermine sind abgesagt, Bürgersprechstunden verschoben. Dennoch bleibt der Abgeordnete erreichbar, telefonisch oder per Mail. „Viele Menschen melden sich mit ihren Sorgen. Da geht es um Existenzen, nicht nur wirtschaftlich“, stellt er fest. Die Beschlüsse, die die Bundesregierung und die Länderchefs sowie das Land NRW am Sonntag gefasst haben, hält Henrichmann angesichts der ernsten Lage für angemessen. Nicht nur ältere und kranke Menschen, auch Jüngere seien gefährdet. „Die Kontaktsperre wird dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, ist er überzeugt. Auch dank des besonnenen Verhaltens der Bevölkerung habe eine Ausgangssperre vermieden werden können.

Von Allgemeine Zeitung