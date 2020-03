Erster Todesfall im Kreis Coesfeld

Umso wichtiger sei es jetzt, alle Anordnungen und Empfehlungen zur Verlangsamung der Corona-Epidemie zu beachten, appelliert der Landrat.

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Kreis Coesfeld lag am Dienstag bei 180 Fällen – gegenüber 164 Fällen am Montag. Davon 16 Personen in Ascheberg, zwölf in Billerbeck, 18 in Coesfeld, 49 in Dülmen, zehn in Havixbeck, 17 in Lüdinghausen, zehn in Nordkirchen, zehn Nottuln, sieben in Olfen, vier in Rosendahl und 27 in Senden.

Erfreulich: Inzwischen sind 24 Menschen als gesund aus der Quarantäne entlassen.