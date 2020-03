Landwirte zählen auf Verbraucher

Vor der größten Herausforderung stehen momentan die Betriebe, die auf die Arbeit von Saisonarbeitskräften angewiesen sind. Denn einem Großteil der, oft aus Osteuropa kommenden Mitarbeiter ist es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich zu kommen. Zur Unterstützung dieser Betriebe hat der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband nun eine Plattform erstellt. „Wir hoffen, dass so möglichst viele Menschen und Betriebe zusammenfinden und so beiden Parteien weitergeholfen kann“, erklärt Uckelmann.

Ansonsten sind die Landwirte zurzeit noch dabei, die Böden zu bearbeiten und Gülle auf die Felder zu bringen. Im Februar hat es fast die dreifache Menge an Niederschlägen gegeben. Regen war für die, durch die zwei Hitzesommer sehr trockenen, Böden, natürlich sehr wichtig. Doch inzwischen hat sich auf den Feldern teils Staunässe gebildet. „Gerade Getreide kommt damit schlecht klar und fraglich bleibt, ob die Pflanzen die im Wasser standen, diese Nässe überhaupt überstanden haben“, so Uckelmann. Regelmäßig werden auf den Betrieben zudem sowohl die Gülle als auch die Ackerböden beprobt. „Dass die Landwirte im Kreis Coesfeld grundwasserschonend arbeiten, zeigen auch die anhaltend niedrig liegenden Nitratwerte im Trinkwasser“, so Uckelmann. Um die Trinkwasserqualität auch weiterhin zu erhalten, arbeiten Landwirte, Landwirtschaftskammer und Wasserwerke zudem schon seit 30 Jahren in einer Kooperation. Uckelmann bittet Radfahrer und Spaziergänger um Verständnis: „Gegenseitige Rücksichtnahme ist jetzt besonders wichtig, zumal die Gespanne oft nicht auf die noch nassen Seitenränder ausweichen können. Die Arbeit geht für uns auch in der Krise weiter und wir arbeiten täglich daran, die Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln jetzt und zukünftig sicherzustellen.“