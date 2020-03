Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr spricht den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus: „In dieser schweren Zeit denken wir an alle, die um den Verstorbenen trauern. Der Kreis Coesfeld fühlt mit Ihnen.“ Zugleich fordert der Landrat die Bevölkerung auf, sich verantwortungsbewusst an alle Regelungen und Anordnungen zu halten: „Es ist ganz klar so: Dadurch werden auch im Kreis Coesfeld Menschenleben gerettet“, betont Schulze Pellengahr.

Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt am Freitag im Kreis Coesfeld bei 264 Fällen - gegenüber dem Stand von 234 Fällen am Donnerstag.

Die 264 Fälle: 19 Personen in Ascheberg, 19 in Billerbeck, 27 in Coesfeld, 78 in Dülmen, 13 in Havixbeck, 29 in Lüdinghausen, 14 in Nordkirchen, 14 in Nottuln, 11 in Olfen, fünf in Rosendahl und 35 in Senden. Die Zahl der gesund gemeldeten Menschen wird jeweils nicht von der Gesamtzahl der Ansteckungen abgezogen.

Insgesamt werden im Kreis Coesfeld derzeit 15 mit dem Coronavirus infizierte Menschen im Krankenhaus behandelt, davon drei auf der Intensivstation.

Einen weiteren Verstorbenen gab es bereits im Zusammenhang mit Corona in Coesfeld. Er war an seiner Grunderkrankung verstorben und hatte als Nebenbefund einen positiven Corona-Test.

Das Infotelefon des Kreises zum Thema Coronavirus unter der Rufnummer 02541 / 18-5380 ist am Wochenende jeweils von 10 bis 14 Uhr geschaltet. Außerdem ist die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Telefon 116117 rund um die Uhr erreichbar.

Auf der Seite www.kreis-coesfeld.de finden sich viele weitere Informationen. Die aktuellen Zahlen: https://www.kreis-coesfeld.de/themen-projekte/gesundheit/informationen-zum-coronavirus.html