Zahl steigt auf über 300 im Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld (vth). Weiter steigende Zahlen: Im Kreis Coesfeld gibt es am Sonntag (29. März) 303 positiv getestete Personen, Samstag waren es noch 295. 47 Menschen sind als gesund gemeldet (keine Veränderung gegenüber Samstag). Infizierte in den Orten des Kreises: 98 in Dülmen (Samstag: 95), 37 in Senden (37), 31 in Coesfeld (29), 31 in Lüdinghausen (31), 21 in Ascheberg (20), 21 in Billerbeck (21), 19 in Nottuln (17), 14 in Nordkirchen (14), 14 in Havixbeck (14), 11 in Olfen (11), 6 in Rosendahl (6).

Von Viola ter Horst