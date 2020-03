„Wir müssen uns stets vergegenwärtigen, dass hinter jeder Zahl ein menschliches Schicksal steht“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Er spricht den Angehörigen seine tiefe Anteilnahme aus: „In Gedanken und Gebeten sind wir alle bei den betroffenen Familien und Freundeskreisen.“ Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt am Montag im Kreis Coesfeld insgesamt bei 310 Fällen – gegenüber 303 am Sonntag 264 am Freitag.

Am Freitag war ein 79-jähriger Mann in Havixbeck als erster im Kreis an der Krankheit gestorben. Zuvor starb bereits ein Coesfelder an seiner Grunderkrankung, der aber auch mit dem Virus infiziert war.

Die Zahlen der Infizierten am Montag in den Orten im Kreis Coesfeld: 22 Personen in Ascheberg, 21 in Billerbeck, 33 in Coesfeld, 102 in Dülmen, 14 in Havixbeck, 30 in Lüdinghausen, 14 in Nordkirchen, 19 in Nottuln, zwölf in Olfen, sechs in Rosendahl und 37 in Senden. Gesund gemeldet wurden insgesamt 53 Personen.