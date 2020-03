„Für einen Großteil der Unternehmen in der Region ist die derzeitige Situation sehr belastend“, erklärt Johann Meiners, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. „Es ist jetzt besonders wichtig, diesen Firmen und damit auch den dort beschäftigten Mitarbeitern schnell zu helfen.“

Es steht noch nicht fest, wieviele Beschäftigte der 3100 Betriebe betroffen sein werden. Aber von den 15 404 Betrieben mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Agenturbezirk sind es 20 Prozent, die Kurzarbeit angezeigt haben. „Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass diese Zahl noch weiter steigen wird“, prognostiziert Meiners.

Zum Vergleich: Zur Spitze der Banken- und Finanzkrise in 2009 zeigten im gesamten Jahr 847 Unternehmen im Agenturbezirk Kurzarbeit an. „Das macht deutlich, wie gravierend die Corona-Krise auf die Wirtschaft einwirkt“, betont Meiners. „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, den betroffenen Unternehmen dabei zu helfen, ihr Personal zu halten“, so Meiners. Das Instrument Kurzarbeit sieht er in dem Sinne positiv, denn dadurch bleiben die Mitarbeiter an Bord. „Nur, wenn die Fachkräfte im Betrieb bleiben, ist die Wirtschaft vorbereitet, wenn sich die Lage wieder entspannt“, so Meiners.

Die Arbeitsagentur habe sich auf die veränderte Situation eingestellt, um die Unternehmen zu unterstützen. „Viele Kollegen aus anderen Bereichen sind kurzfristig geschult worden“, so Meiners. „Die Anrufer haben viele Fragen, denn die meisten Arbeitgeber hatten vorher noch nie mit dem Thema Kurzarbeit zu tun.“