Damit die Decke nicht auf den Kopf fällt

Kreis Coesfeld (vth). Zuhause bleiben kann anstrengend sein. Stress in der Partnerschaft, mit den Kindern, mit der Familie – „die Anspannung steigt zunehmend“, sagt Beate Henke, Leiterin der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) des Bistums Münster in Coesfeld. Die Beratungsstelle hat ihr Angebot vor dem Hintergrund der Corona-Regelungen geändert: es gibt nun offene Telefonsprechstunden – neben weiteren Beratungen per Telefon.

Von Viola ter Horst