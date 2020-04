Die meisten halten sich an die Regeln

Kreis Coesfeld. Keine Treffen mit Freunden, kein Grillen, keine Besuche. Weitgehend halten sich die Bürger an das verschärfte Kontaktverbot, das seit gut zwei Wochen gilt. „Verstöße gab es aber auch wieder am Wochenende“, sagt Polizei-Pressesprecherin Britta Venker. Ob es um eine Gruppe von drei Personen ging, die in Buldern unterwegs war, um drei Freunde, die zusammen im Auto saßen oder es darum ging, dass ein Kind auf der Schaukel auf dem Spielplatz wippte. Auch bei den Eisdielen, die am Wochenende vielerorts geöffnet waren, achteten Polizei und Ordnungskräfte verstärkt darauf, dass die Abstandsregelungen eingehalten wurden.

Von Viola ter Horst