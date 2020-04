Auch über Ostern „vorbildlich verhalten“

Kreis Coesfeld (vth). Wenig zu tun hatte die Polizei über Ostern, was Verstöße gegen die Corona-Vorschriften angeht. „Trotz des schönen Wetters haben sich die meisten Bürger vorbildlich verhalten und die Vorschriften eingehalten“, sagt Sascha Kappel von der Polizei-Pressestelle. Drei Einsätze hatten die Beamten: Bereits am Donnerstag erwischten sie drei Personen, die in Dülmen in einem Auto unterwegs waren. Ihnen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro pro Person. Am Freitag entdeckte die Polizei fünf Jugendliche, die in Dülmen-Buldern an einem See zusammensaßen. In Lüdinghausen bekamen neun Personen im Ortskern einen Platzverweis. Ihr Treffen kommt ihnen teuer zu stehen – der Bußgeldkatalog sieht 200 Euro vor.

Von Viola ter Horst