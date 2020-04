Online die Natur im Kreis erleben

Nottuln. Auch das Naturschutzzentrum in Nottuln-Darup auf dem Alten Hof Schoppmann hat geschlossen. Alle Veranstaltungen fallen aus und die geplante Ausstellung „Die Rückkehr des Wolfes nach NRW“ wird nun gar nicht mehr gezeigt. Auf der Homepage veröffentlicht das Naturschutzzentrum aber das Webportal „Erlebnis Naturerbe“, das die Naturlandschaft im Kreis Coesfeld präsentiert. Über 1000 Punkte am virtuellen Wegesrand informieren mithilfe sogenannter „Orte von Interesse“ über Wissenswertes im Kreisgebiet. Die Punkte sind ortsgetreu auf der Karte gesetzt. So kann die Gegend erkundet werden, ohne tatsächlich selbst dort zu sein. Das Naturschutzzentrum entwickelte das Portal gemeinsam mit weiteren Partnern und füllte es bereits 2015 mit Inhalt. | https://naturschutzzentrum-coesfeld.de/erlebnis-naturerbe

Von Allgemeine Zeitung