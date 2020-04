Zukunftsängste beim Runden Tisch

Doch es sei unklar, ob und wann es eine Stundenerhöhung durch den Kreis für die Koordinierungsstelle des Runden Tisches geben wird, damit das Gremium die jahrelange Arbeit für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, fortsetzen kann.

Der Kreis Coesfeld stellt Personal zur Verfügung – so ist die neue Koordinatorin des Runden Tisches die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises. Doch vier Stunden pro Woche, wie es laut Brandenburger bislang geregelt ist, reichen für diese Tätigkeit aus Sicht des Runden Tisches nicht aus.

Nachdem Ende 2019 Walburga Niemann die Koordination des Runden Tisches nach zweijähriger Tätigkeit niedergelegt hat, habe die Koordinierungsgruppe bereits im Dezember Gespräche mit dem Landrat zu der vakanten Stelle aufgenommen. In einem weiteren Gespräch im Januar sei es nicht nur um die Neubesetzung der Stelle gegangen, sondern auch um die Stundenerhöhung. „In den vergangenen Jahren wurde deutlich, dass die vielfältigen Tätigkeiten nicht in vier Stunden in der Woche zu bewältigen sind“, so Brandenburger.

In einem weiteren Schritt will sich der Runde Tisch nun auch an die Kreispolitiker wenden.

„Die Teilnehmer des Runden Tisches, der das größte Fachgremium im Kreis Coesfeld ist, investieren bereits durch die regelmäßigen Treffen und die Untergruppenarbeit zu fachspezifischen Themen ihre Zeit – ehrenamtlich oder indem sie für diese Arbeitsstunden freigestellt werden“, schildert Brandenburger die Situation. Mehr sei nicht möglich. Die Teilnehmer des Runden Tisches würden nun erst einmal „überstundenfrei“ nehmen. Weitere Treffen dienten ausschließlich dafür, um zu entscheiden, ob und wennn ja, unter den gegebenen Umständen eine Weiterarbeit auch zukünftig geleistet werden kann.

Fachgremium seit 19 Jahren

Der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern besteht seit 19 Jahren und wurde auf Initiative der Frauenhilfeeinrichtungen und der Gleichstellung gegründet. Ihm gehören Fachkräfte und Interessierte aus Politik, Verwaltung,

Polizei und Beratungsstellen an. Es ist neutrales und unabhängiges Gremium, das sich für Frauen und Kinder einsetzt, die von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt betroffen sind (wir berichteten bereits). Vier Mal im Jahr trifft es sich zu Sitzungen. Zudem gibt es Projektgruppen, die zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen arbeiten. Das Fachgremium leistet Aufklärungsarbeit, bietet Fachtagungen, Vorträge und Seminare. Es gibt Positionen zu Fachthemen, auch zu politisch anstehenden Entscheidungen. Der Runde Tisch gegen Gewalt sucht Lösungen, wenn er Lücken erkennt, die beim Thema Gewalt gegen Frauen und Kindern im Kreis Coesfeld auftauchen. vth