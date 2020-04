Weitgehend war man sich darüber einig, dass eine Debatte über das langsame Hochfahren der Wirtschaft in Deutschland angebracht ist, heißt es in der Mitteilung. Auch wenn die Corona-Krise eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderung sei, so zeige sich gerade in den mittelständischen Unternehmen ein großer Zusammenhalt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Beide Seiten gingen in Sachen Zurückhaltung voran und übten sich in Verzicht. „Wir wünschen uns ein solches Verhalten auch in anderen Berufsgruppierungen“, meint die MIT in der Mitteilung.

Staatlichen Hilfsmaßnahmen müssen aus Sicht der MIT optimiert werden. So ist eine der Kernforderungen des MIT Kreisverband Coesfeld die 100%-ige Haftungsfreistellung der Hausbanken für die angebotenen Hilfen sowie eine deutliche Verlängerung der Tilgungszeit auf 10 bis 20 Jahre. Damit werde die benötigte finanzielle Bewegungsfreiheit der Unternehmen weniger eingeschränkt, lasse Platz für Investitionen in der nahen Zukunft und lege den Grundstein für eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Bei den Soforthilfen für Solo-Selbstständige und Unternehmen bis zehn Mitarbeiter sei darauf zu achten, dass die Prüfungen im Nachgang unbürokratisch und mit Augenmaß durchgeführt werden. Zu bedenken gibt der MIT Kreisverband auch, ob die abgeschafften bürokratischen Hürden, die im Zuge der Corona-Krise umgangen wurden, überhaupt wiederhergestellt werden müssen.