Webinar zum KfW-Schnellkredit

KREIS COESFELD. Seit Mittwoch (15.4.) können kleine und mittelständische Unternehmen den neuen KfW-Schnellkredit bei ihren Hausbanken beantragen. Was das genau bedeutet, was grundsätzlich beim neuen Schnellkredit zu beachten ist und welche Unterlagen nötig sind, erklärt Jörg Gottheil von der Sparkasse Westmünsterland im Webinar „KfW-Schnellkredite für den Mittelstand“. Das Webinar der wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld findet am heutigen Freitag, 17. April, ab 10 Uhr statt; in Kooperation mit der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken, der Kreishandwerkerschaft Coesfeld, der Kreishandwerkerschaft Borken sowie dem AIW Unternehmensverband. Der Zugangs-Link zum kostenlosen Webinar ist unter Veranstaltungen auf der Homepage www.wfc-kreis-coesfeld.de zu finden.

Von Allgemeine Zeitung