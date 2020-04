319 Menschen wieder gesund

Kreis Coesfeld (vth). Keine weiteren Todesfälle am Freitag, neun weitere Ansteckungen nachgewiesen und 319 Menschen sind wieder genesen (wie Donnerstag). Wie das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld mitteilt, liegt die Zahl der an Corona infizierten Personen am Freitag bei 464 nachgewiesenen Ansteckungen. Davon leben 40 Personen in Ascheberg, 28 in Billerbeck, 77 in Coesfeld, 136 in Dülmen, 18 in Havixbeck, 48 in Lüdinghausen, 20 in Nordkirchen, 25 in Nottuln, 17 in Olfen, 14 in Rosendahl und 50 in Senden.

Von Viola ter Horst