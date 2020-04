Hilfskrankenhaus ohne Patienten

Kreis Coesfeld. Keine Patienten im Hilfskrankenhaus, das der Kreis Coesfeld in der Turnhalle des Pictorius-Berufskollegs in Coesfeld Ende März eingerichtet hat: „Wir mussten es bislang noch nicht Betrieb nehmen“, sagt Dezernent Detlef Schütt auf Nachfrage. Das provisorische Krankenhaus soll die regulären Krankenhäuser im Kreis Coesfeld entlasten – vorgesehen ist es für Corona-Patienten, die soweit stabil sind, aber noch nicht nach Hause können. Glücklicherweise hätten die Krankenhäuser aber aktuell noch ausreichend Kapazitäten, so Schütt. Es gebe zurzeit auch genügend freie Intensiv- und Beatmungsplätze in den Einrichtungen im Kreis Coesfeld.

Von Viola ter Horst