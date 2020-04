Johannes Waldmann will in den Bundestag

Kreis Coesfeld (vth). Johannes Waldmann aus Ascheberg-Davensberg will Bundestagsabgeordneter werden. Der SPD-Ortsverein Ascheberg schlug den 31-Jährigen jetzt für das Nominierungsverfahren der Kreis-SPD vor. Die SPD hat das Prozedere am 26. März nach einer Vorstandssitzung eröffnet, berichtet Kreis-Vorsitzender André Stinka. Bis Ende April können die SPD-Ortsvereine aus dem Kreis Coesfeld Vorschläge für Kandidaten einreichen. „Aus Ascheberg liegt uns der erste Vorschlag vor“, so Stinka. Weitere können noch folgen. Ob Waldmann dann ins Rennen für die Bundestagswahlen im nächsten Jahr geschickt wird, entscheidet sich bei der Nominierungsveranstaltung.