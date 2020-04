Kreis meldet 480 Infizierte

Kreis Coesfeld. Die Zahl der mit Corona infizierten Personen ist im Kreis Coesfeld von 476 nachgewiesenen Ansteckungen auf 480 gestiegen. Das hat das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld am Sonntag mitgeteilt. Die aktuelle Zahl teilt sich wie folgt auf: 138 in Dülmen, 79 in Coesfeld, 50 in Senden, 48 in Lüdinghausen, 40 in Ascheberg, 28 in Billerbeck, 25 in Nottuln, 20 in Nordkirchen, 18 in Havixbeck, 20 in Olfen und 14 in Rosendahl. 333 Personen sind als gesund gemeldet worden. Davon leben 102 in Dülmen, 38 in Coesfeld, 39 in Senden, 33 in Lüdinghausen, 25 in Ascheberg, 19 in Billerbeck, 21 in Nottuln, 19 in Nordkirchen, 14 in Havixbeck, 15 in Olfen und acht in Rosendahl. Am Samstag meldete das Amt allerdings noch 335 Gesundete. Warum es am Sonntag weniger waren, konnte auf Nachfrage unserer Zeitung bislang nicht geklärt werden. Es sind keine weiteren Todesfälle hinzugekommen. Foto: dpa

Von Allgemeine Zeitung