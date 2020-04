Hommage an den Heimatkreis

Dokumente erinnern an Werner Lensings Wirken

Kreis Coesfeld. Mitte März hat der Kreis Coesfeld mit Werner Lensing, der im Alter von 81 Jahren verstorben ist, einen überzeugten Pädagogen und „Vollblutpolitiker“ verloren. Zahlreiche Nachrufe würdigten auf beeindruckende und sehr persönliche Weise seine großen Verdienste um die Heimatregion. „Auch wenn es vielen Freunden und Wegbegleitern wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten: Die Erinnerung an Werner Lensing wird bleiben“, betont Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Schwarz auf weiß nachlesbar ist Lensings vielfältiges politisches Wirken im Kreisarchiv Coesfeld. Schon im Mai 2011 übergab Lensing dem damaligen Landrat Konrad Püning und Kreisarchivarin Ursula König-Heuer einen umfangreichen Aktenbestand aus seiner Zeit als Kreis-Kommunalpolitiker und Bundestagabgeordneter. Bisher wurde der Bestand als Depositum („Leihgabe“) im Archiv aufbewahrt, nun ist er laut Vertrag in das Eigentum des Kreises übergegangen. Ob Dokumente zu seinen Bundestagswahlkämpfen 1994, 1998 und 2002, Aktionen in seinem Wahlkreis Coesfeld-Steinfurt oder über seine kommunalpolitische Tätigkeit seit 1969: „Der Bestand stellt für die politische und kommunalpolitische Forschung einen bedeutenden Baustein dar“, resümiert Schulze Pellengahr.