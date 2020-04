Im Vergleich zum Schuljahr 2018/19 lag der Anteil im Kreis Coesfeld ebenfalls bei 15,2. Allerdings war er in den Schuljahren 2005/2006 mit 11,3 Prozent geringer und auch im Schuljahr 2010/11 mit 12,5.

Mit 1830 Schülern besuchen im aktuellen Schuljahr die meisten Schüler als Privatschule ein Gymnasium. Davon 725 ein Gymnasium in Coesfeld, 630 eins in Lüdinghausen und 475 eins in Dülmen.

Wie die Statistiker mitteilen, handelt es sich bei den hier betrachteten privaten Ersatzschulen um staatlich genehmigte Schulen in freier Trägerschaft (z. B. evangelische oder katholische Träger; Freie Waldorfschulen), die als verfassungsgemäßer Ersatz für öffentliche Schulen grundsätzlich die gleichen Unterrichtsinhalte bieten und in der Regel staatliche Prüfungen abnehmen – die sogenannten privaten Ergänzungsschulen werden in der amtlichen Statistik nicht erfasst.