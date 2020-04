Kreis meldet keine weiteren Toten

Kreis Coesfeld (vth). Keinen weiteren Todesfall aufgrund von Corona meldet das Kreisgesundheitsamt – die Zahl liegt unverändert bei 18. Die Bezirksregierung Münster listet hingegen am Mittwoch gleich drei weitere verstorbene Menschen im Kreis Coesfeld auf. Wie es zu der Abweichung kommt? Der Kreis Coesfeld erklärt, dass er ausschließlich die Menschen zähle, die tatsächlich am Coronavirus gestorben sind. Und nicht die, die primär an ihrer Grunderkrankung starben und die Ansteckung mit dem Coronavirus ein Nebenbefund war. Die Bezirksregierung nimmt aber genau diese Zahlen in ihrer Statistik auf – wie auch das Robert-Koch-Institut (wir berichteten). „Somit kommt es aktuell zu Abweichungen bei den Fallzahlen“, heißt es vom Kreis.

Von Viola ter Horst