Polen bilden größten Anteil

Kreis Coesfeld. Ende 2019 lebten im Kreis Coesfeld 10 215 Ausländer. 9750 waren es noch im Jahr zuvor, wie aus den Zahlen von Information und Technik NRW als statistisches Landesamt hervorgeht. Die meisten stammen mit 6495 Menschen aus europäischen Staaten. Den mit Abstand größten Anteil an Ausländern im Kreis Coesfeld bilden Polen mit 2015 (2018: 2005). Durch die Flüchtlingssituation ist in den letzten Jahren der Anteil an Personen aus Syrien gestiegen, die in 2019 mit 1835 (2018: 1655) den zweitgrößten Anteil einnehmen. Rumänen folgen an dritter Stelle mit 1510 Menschen (2018: 1485). Die Anzahl an Türken liegt im Kreis Coesfeld erst an vierter Stelle mit 1265 (2018: 1040). Das ist von daher überraschend, weil landesweit Personen mit türkischem Pass die mit Abstand größte Nationalitätengruppe unter den Ausländern in NRW ist.

Von Viola ter Horst