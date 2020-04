SPD fordert freie Fahrt bei Maskenpflicht

Kreis Coesfeld. Die SPD im Kreis Coesfeld fordert mit der Maskenpflicht ab Montag eine freie Fahrt in Bus und Bahn. Schon mit der Einführung der Kontaktsperre hätten Pendler, die Bus und Bahn nutzen, mit einem reduzierten Angebot zu kämpfen gehabt, so Landratskandidat Hermann-Josef Vogt. „Diese Entwicklung muss dazu führen, dass wir die Nutzer von Bussen und Bahnen zumindest für diesen Zeitraum komplett entlasten“, so Vogt. Die Kreistagsfraktion der SPD sieht in der Maskenpflicht eine erhebliche Einschränkung gegenüber den Nutzern anderer Verkehrsträger, wie dem Pkw. Sie sorgt sich, dass ein Umstieg weg vom ÖPNV erfolgt und will dem entgegen wirken. „Einen entsprechenden Antrag werden in den Kreistag einbringen“, kündigt Vogt an.

Von Allgemeine Zeitung