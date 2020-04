Stagnierende Zahlen im Kreis Coesfeld

Kreis Coesfeld. Die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus ist im Kreis am Freitag um einen weiteren Fall auf 491 Erkrankte angestiegen – gegenüber 490 seit Mittwoch. Zugleich wurden keine weiteren aktuellen Todesfälle registriert. Es sind somit weiterhin 18 Verstorbene. 399 Menschen konnten als gesund entlassen werden (375 am Donnerstag). In Ascheberg sind es 35 Genesene, in Billerbeck 24, in Coesfeld 53, in Dülmen 115, in Havixbeck 16, in Lüdinghausen 46, in Nordkirchen 19, in Nottuln 21, in Olfen 16, in Rosendahl zehn und in Senden 44. Aktuell werden im Kreis Coesfeld elf infizierte Menschen stationär im Krankenhaus behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung