„Nicht auf die leichte Schulter nehmen“

Wichtig sei es, sich weiterhin an die Hygiene- und Kontaktregeln zu halten. „Hände gründlich und oft waschen, Abstand halten.“ Ab Montag gibt es zudem Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn sowie in verschiedenen Einrichtungen.

Den Eindruck, dass wenig getestet wird, hat Völker-Feldmann nicht. „Aber uns werden im Moment nicht mehr so viele positive Tests gemeldet.“

Jeder, der Symptome hat, sollte sich mit seinem Hausarzt kurzschließen. In Dülmen gibt es ein spezielles Corona-Behandlungs- und Diagnosezentrum der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, das Tests durchführt. „Der Andrang ist zurück gegangen“, sagt Sprecherin Jana Elbert. Deswegen seien die Öffnungszeiten des Corona-Zentrums, das sich in einem Gebäudeteil der Peter-Pan-Schule befindet, nun reduziert worden.

250 Tests wurden Elbert zufolge in dem Corona-Zentrum seit der Eröffnung Anfang April durchgeführt. Auch Elbert warnt davor, die Situation auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es ist noch nicht klar, wie sich die Lockerungen auswirken werden.“ | Kommentar