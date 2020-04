„Regeln müssen geübt werden“

Wie spiegelt sich das aktuelle Infektionsgeschehen im Kreis Coesfeld in den Christophorus-Kliniken?

Lutz von Müller: Durch das Kontaktverbot konnte die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in ganz beeindruckender Weise reduziert werden. Besonders froh sind wir, dass parallel auch die Zahl der schwer kranken und beatmeten Intensivpatienten gesunken ist. Das ist ein großer Erfolg, der durch die gemeinsamen Anstrengungen erreicht wurde. Wir müssen abwarten, wie sich das Ansteckungsrisiko verändert, wenn nun der allgemeine Lockdown langsam gelockert wird.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem neuartigen Virus gemacht?

Von Müller: Bereits seit Februar können wir im eigenen Labor SARS-CoV-2 nachweisen. Bei den mehr als 5000 Untersuchungen konnten wir in den vergangenen Wochen über 350 akute Infektionen nachweisen. Die meisten Infektionen verliefen zum Glück milde und heilten in häuslicher Quarantäne aus. Inzwischen haben wir aber auch mehr als 60 schwer kranke Patienten mit Covid-19 stationär in den Christophorus-Kliniken behandelt, mehrere davon sind an dieser schweren Infektion verstorben. Diese Fälle von nicht behandelbaren Infektionen führen uns mit höchster Dringlichkeit vor Augen, wie wichtig es ist, die anstehende Öffnung durch intensive Öffentlichkeitsarbeit und durch klare Regeln zu begleiten.

Welche Strategien sind wichtig, um die Ausbreitung dieser Infektionen zu verhindern?

Von Müller: Aus meiner Sicht ist es wichtig, drei verschiedene Strategien der Infektionsprävention miteinander zu kombinieren: 1. Die konsequente Umsetzung allgemeiner und spezieller Hygienemaßnahmen, 2. die konsequente und frühzeitige Testung von Menschen mit Infektionsverdacht und 3. die möglichst frühzeitige Trennung von Infizierten und Gesunden durch Quarantäne. Diese Maßnahmen ergänzen sich auf besondere Weise, weil die Übertragungssituation und die Weitergabe des Erregers selbst verhindert werden.

Welche Empfehlungen leiten Sie aus den bisher im Gesundheitswesen gemachten Erfahrungen für eine Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab?

Von Müller: Zuerst einmal möchte ich Schülern, Eltern und Lehrern Mut machen, dass Unterricht auch in Zeiten von Covid-19 möglich ist. Es müssen aber einfache Regeln bekannt sein und sie müssen in der Schule umgesetzt und geübt werden. Dann können Kontakte mit erhöhtem Infektionsrisiko verhindert werden.

Was sind die wichtigsten Tipps?

Von Müller: Ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht bei längerem, ungeschützten Kontakt unter Vernachlässigung der Abstandsregel. Hier ein paar Tipps aus der Praxis, die Lehrern, Schülern und Eltern zeigen sollen, dass jeder selbst aktiv werden muss, um das gemeinsame Lernen wieder zu ermöglichen: 1. Die wichtigste Hygienemaßnahme bei SARS-CoV-2 ist die Abstandsregel von über zwei Metern. Wichtig sind auch das regelmäßige Händewaschen, das Vermeiden von Berührungen des Gesichts und das Niesen in den Ellenbogen. 2. In Situationen, in denen die Abstandsregel nicht immer sicher eingehalten werden kann, sollte von allen ein einfacher Mund-Nase-Schutz aus Stoff getragen werden. 3. Frisch Erkrankte sind besonders ansteckend. Sofort bei Krankheitsverdacht müssen deshalb Schüler und Lehrer der Schule fernbleiben und sie sollten sofort über den Hausarzt oder ein Corona-Behandlungszentrum einen Abstrich erhalten. Bei negativem Ergebnis dürfen sie anschließend wieder die Schule besuchen. Positiv getestete Patienten bleiben 14 Tage in der durch das Gesundheitsamt verordneten häuslichen Quarantäne.