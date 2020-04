Tag eins der Mund-Nasenschutz-Pflicht verlief gestern im Kreis Coesfeld ohne besondere Vorkommnisse. Die meisten Bürger gingen nur noch „mit“ – zumindest mit einem Schal oder einem Tuch. Vorgeschrieben ist der Mundschutz beim Einkaufen, in Bus und Bahn, auf dem Markt und in Arztpraxen. In vielen Geschäften weisen am Eingang Schilder darauf hin, dass der Laden nur mit Mundschutz betreten werden darf. Mitarbeiter machen Kunden aufmerksam, wenn sie ohne Mundschutz kommen. Die Meinungen zum Nutzen gehen auseinander. „Die Maske ist ganz schön nervig“, sagt eine Frau.

Einen Mundschutz verlangen auch verschiedene weitere Einrichtung, so etwa Rathäuser und andere öffentliche Stellen sowie Geldinstitute. Wer noch keine Maske hat: In vielen Apotheken kommen die lange ausverkauften einfachen OP-Masken inzwischen in unregelmäßigen Abständen wieder verstärkt rein. Viele Privatinitiativen und Näher bieten Stoffexemplare an. In Billerbeck verteilten gestern Mitarbeiter der Stadt selbstgemachte Masken von Bürgern an Bürger.

Gibt es Strafen, wenn man sich an die Maskenpflicht nicht hält? „Bußgelder bei Verstößen gegen die Mundschutzpflicht hat das Land noch nicht eingeführt“, sagt Britta Venker, Sprecherin der Polizei im Kreis Coesfeld. Aber das könne sich schnell ändern. Bis dahin macht die Polizei Bürger darauf aufmerksam, wenn sie keine Maske in den vorgeschriebenen Bereichen tragen. So halten es auch viele Ordnungsämter der Städte und Gemeinden, die für die Kontrollen in erster Linie zuständig sind. „Wir sprechen die Bürger darauf an“, sagt Anja Kleykamp von der Pressestelle der Stadt Lüdinghausen. Auch die Krankenhäuser haben die Maskenpflicht umgesetzt: „Alle Mitarbeiter tragen einen Mund-Nasen-Schutz, dessen Beschaffenheit klar für jeden Bereich definiert ist“, teilen die Christophorus-Kliniken für ihre Häuser in Coesfeld, Nottuln und Dülmen mit. Bei Besuchern reiche ein einfacher Mund-Nase-Schutz, wie eine selbstgenähte Maske, die sie bereits vor dem Eintreten in die Kliniken anlegen sollten.

Im St. Marien-Krankenhaus in Lüdinghausen gilt ebenfalls für alle Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Patienten, die neu eintreffen, bekommen einen Mundschutz. „Das Gleiche gilt für Besucher“, sagt Hygienefachkraft Gabriele Täger. Besuche seien aber derzeit weiterhin nur in Ausnahmefällen nach Absprache und Anmeldung möglich.