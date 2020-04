Kreis Coesfeld (vth). In den letzten Tagen stagnierende Zahlen – am Dienstag meldet der Kreis Coesfeld nun einen weiteren Todesfall: Eine ältere Frau aus einem Pflegeheim in Coesfeld starb an dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt somit auf 19.

Von Viola ter Horst