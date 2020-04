423 Menschen wieder gesund

Kreis Coesfeld. Im Kreis Coesfeld liegt die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus am Mittwoch bei 505 Fällen - gegenüber 504 Fällen am Dienstag. Todesfälle gibt es laut Kreis keine weiteren, es bleibt damit bei 19 Menschen, die an dem Coronavirus gestorben sind. Insgesamt 423 Menschen sind derweil gesund gemeldet: 37 in Ascheberg, 25 in Billerbeck, 58 in Coesfeld, 123 in Dülmen, 16 in Havixbeck, 47 in Lüdinghausen, 20 in Nordkirchen, 23 in Nottuln, 17 in Olfen, elf in Rosendahl und 46 in Senden. Aktuell werden sechs Erkrankte im Kreis Coesfeld im Krankenhaus behandelt, eine Person davon auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung