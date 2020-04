3921 Personen waren im April im Kreis Coesfeld arbeitslos gemeldet. Damit sind es 553 mehr als noch im März und 615 mehr als vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt. Die Arbeitslosenquote liegt im April bei 3,2 Prozent und kletterte dementsprechend um 0,5 Prozentpunkte sowohl gegenüber dem Vormonat als auch dem Vorjahresmonat. Damit liegt die Arbeitslosigkeit aber immer noch im NRW-Vergleich auf einem niedrigen Niveau.

Allein im Bereich der SGB-II-Arbeitslosen, die von den Jobcenter im Kreis Coesfeld betreut werden, waren im April 1898 Personen betroffen. Damit stieg die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II im Vergleich zum Vormonat um 219 Personen. Der Anteil an der Gesamtquote beträgt nun 1,5 Prozent. „Der starke Anstieg spiegelt die Zunahme an Leistungsbeziehenden wider, die aufgrund der Corona-Pandemie zu erwarten war“, analysiert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Die vorrangigen Bemühungen des Jobcenters sind weiterhin darauf gerichtet, den von der Krise betroffenen Menschen auch ergänzende Leistungen zum Lebensunterhalt schnellstmöglich zu gewähren.“ Es sei zu konstatieren, dass Einstellungen in Betrieben ruhen und auch vermehrt Selbständige durch Einnahmeverluste Transferleistungen für den Lebensunterhalt beantragen. „Die gegenwärtigen Entwicklungen um die Corona-Pandemie treffen viele Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen, für die unsere Jobcenter-Mitarbeiter mit konkreten Hilfsangeboten bereitstehen“, so der Landrat.

Verschiedene Arbeitgeber und Verwaltungen suchen aber weiterhin nach Mitarbeitern. So sind im Kreis Coesfeld derzeit 1462 offene Stellen bei der Agentur für Arbeit gemeldet.

Kurzarbeit

1763 Betriebe im Kreis Coesfeld haben von März bis zum 26. April Kurzarbeit angezeigt. Betroffen davon können 27 050 Personen, so geht aus den in den Anzeigen gemachten Angaben der Unternehmen hervor. Viele Arbeitgeber möchten auch in dieser besonderen Situation an ihren Mitarbeitern festhalten. Daher setzen sie auf Kurzarbeit.