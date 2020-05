Über 400 Masken ehrenamtlich hergestellt

Kreis Coesfeld. Ein voller Erfolg war die Nähaktion zugunsten von Altenheimen und Pflegenden, zu der die Alzheimer Gesellschaft im Kreis aufgerufen hatte. „Mein Telefon stand am nicht still. Insgesamt haben sich 17 Frauen aus dem gesamten Kreisgebiet gemeldet – aus Coesfeld, Lette, Osterwick, Dülmen, Senden, Havixbeck und Nottuln“, berichtet Hedi Overhoff von der Alzheimer Gesellschaft. Außerdem gab es spontan von Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Nottuln und von der Nähwerkstatt der Evg. Kirchengemeinde die Bereitschaft, sich ebenfalls an der Nähaktion zu beteiligen.

Von Allgemeine Zeitung