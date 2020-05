„Besuche im Seniorenheim unbedingt abstimmen“

Kreis Coesfeld (vth). Sonntag ist Muttertag – und ab dann darf Oma oder Opa, Mutter oder Vater wieder im Seniorenheim besucht werden. So hat es NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstag mitgeteilt. Für die Seniorenheime im Kreis Coesfeld kommt die Entscheidung plötzlich. Die schnelle Lockerung des Besuchsverbots stößt bei ihnen auf scharfe Kritik. „Wir begrüßen grundsätzlich die Aufhebung des Besuchverbots, aber wir haben große Sorge, dass wir einen Besucheransturm erleben“, sagt Christoph Klapper, Sprecher der Kreisarbeitsgemeinschaft der katholischen Altenhilfeeinrichtungen im Kreis Coesfeld. In der Arbeitsgemeinschaft sind die meisten katholischen Träger von Altenpflegeeinrichtungen im Kreis Coesfeld vertreten und sie alle bitten die Angehörigen, ihren Besuchstag nicht unbedingt auf Muttertag zu legen. „Wir wollen unsere Bewohner weiterhin schützen und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich halten“, sagt Klapper, der selber in Rosendahl-Osterwick ein Altenheim leitet. In den Einrichtungen seien die Möglichkeiten begrenzt, Besuche unter den vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen zu gestalten. Es fehle an Personal und auch an die für die Besucher vorgeschriebene Schutzausrüstung, wenn viele Angehörige auf einmal kommen. So schnell seien die Auflagen nicht umsetzbar.

Von Viola ter Horst