„Schon im April auf Lage hingewiesen“

Kreis Coesfeld. Der Gewerkschaftsbund DGB fordert nach dem Corona-Ausbruch bei Westfleisch in Coesfeld klare Regeln für die Unterbringung und den Arbeitsschutz von Werkarbeitnehmern. „Beschäftigte in der Fleischindustrie müssen zukünftig besser geschützt und die Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessert werden“, so DGB-Kreisvorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski aus Dülmen. Aus seiner Sicht hätte der Kreis eher handeln müssen. Der DGB begrüße eine Kommunalaufsichtsbeschwerde, die die Grünen aus Dülmen angekündigt hatten. „Wir hätten sonst eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Landrat eingereicht“, so Bickhove-Swidersk in einer Mitteilung.

Von Allgemeine Zeitung