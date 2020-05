264 Beschäftigte infiziert

Kreis Coesfeld. 264 Beschäftigte von Westfleisch haben sich am Mittwoch nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - gegenüber 261 Infizierten am Dienstag. Bei 589 Getesteten hat sich laut Kreis die Befürchtung nicht bestätigt. Insgesamt sind unter den Beschäftigten bislang 1032 Abstriche genommen worden. 179 Testergebnisse sind also noch offen. Im Kreis Coesfeld ist die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus auf insgesamt 821 Fälle angestiegen - gegenüber dem Stand von 814 am Dienstag. 468 Menschen sind inzwischen genesen. Es sind im Kreis Coesfeld keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Unverändert werden im Kreis Coesfeld 15 Erkrankte im Krankenhaus behandelt, keiner davon auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung