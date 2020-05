Mitarbeiter kommen in Bildungsstätten unter

Laut Westfleisch werden positiv getestete Beschäftigte außerdem in der derzeit leerstehenden Kolping-Bildungsstätte in Coesfeld untergebracht. „So trennen wir noch konsequenter als bisher die infizierten von den gesunden Beschäftigten und minimieren so das Infektionsrisiko für Dritte“, so Steen Sönnichsen aus dem Westfleisch-Vorstand in einer Mitteilung. Westfleisch kümmere sich um die Verpflegung und weitere Versorgung der Mitarbeiter.