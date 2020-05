„Alles gegeben nach Corona-Ausbruch“

Kreis Coesfeld. Der erste Fall einer Corona-Infektion bei Westfleisch wurde bereits am 27. April bekannt. Das teilte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr im Kreisausschuss mit, der jetzt erstmals wieder tagte und über das Thema Corona-Ausbruch bei Westfleisch debattierte (wir berichteten bereits). „Das Gesundheitsamt hat unverzüglich alle Maßnahmen eingeleitet, um Infektionsketten aufzuspüren“, so der Landrat. Zunächst hätten die Unterkünfte in Verdacht gestanden. Erst später kamen Probleme im Betrieb hinzu, am 8.5. stellte das Amt für Arbeitsschutz Mängel fest. Vorwürfe, dass der Kreis die vorübergehende Schließung des Unternehmens schneller hätte veranlassen müssen, wies Schulze Pellengahr zurück. Auch sei nicht die Zahl der Infizierten für eine Schließung ausschlaggebend, sondern die Situation insgesamt.

Von Viola ter Horst