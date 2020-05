Lockerungen nächste Woche noch unklar

Kreis Coesfeld (vth). Ob die Bremse bei den Lockerungen im Kreis Coesfeld gelöst wird, ist weiter unklar. Sie gilt zunächst bis nächsten Montag. Allerdings haben wir aktuell fast ausschließlich Neuinfizierte durch den Ausbruch bei Westfleisch“, sagt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Das übrige Infektionsgeschehen ist unauffällig.“ Ob es für den Kreis Coesfeld – vielleicht auch nur für den nördlichen Bereich – ab Montag erneut weniger Lockerungen gibt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Es kommt darauf an, wie sich die weiteren Zahlen an Neuinfektionen entwickeln.

Von Viola ter Horst