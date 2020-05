Westfleisch kann nächste Stufe starten

Kreis Coesfeld (vth). Westfleisch kann am Mittwoch mit der nächsten Stufe des Testbetriebs beginnen. „Der erste Praxis-Test ist gut gelaufen“, stellte Coesfelds Bürgermeister Heinz Öhmann fest, nachdem die erste Stufe des Testbetriebs bei Westfleisch am Dienstag stattgefunden hat – begleitet und kontrolliert von Mitarbeitern des Kreisgesundheitsamtes, des Veterinäramtes, des Amtes für Arbeitsschutz und des städtischen Ordnungsamtes. Noch ohne Schlachtbetrieb. Dieser soll am Mittwoch folgen: In dem reduzierten Durchgang sollen die Mitarbeiter 1500 Schweine schlachten. Auch diesen Testbetrieb begleiten die Behörden mit anschließender Manöverkritik. Wenn auch diese Stufe erfolgreich absolviert wird, kann die Großschlachterei in Coesfeld nach und nach weiter hochgefahren werden, während alle eingesetzten Mitarbeiter weiterhin kontinuierlich nachgeschult werden, wie die Stadt Coesfeld mitteilt, die als Behörde vor Ort das Zepter für Westfleisch in der Hand hält.

Von Viola ter Horst