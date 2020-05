Corona- Zentren schließen

Kreis Coesfeld. Nach knapp zwei Monaten werden die Corona-Behandlungszentren (CBZ) der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) geschlossen. In Dülmen ist das Corona-Zentrum, das in einem Gebäude bei der Peter-Pan-Schule eingerichtet wurde, am 31.5. letztmalig geöffnet. In Legden (Dorf Münsterland), das auch Betroffene aus dem angrenzenden Kreis Coesfeld aufsuchen können, ist bereits ab dem 29.5. Schluss. „Durch die Einrichtung der Corona-Behandlungszentren ist es uns gelungen, die ambulante ärztliche Versorgung für alle Patienten in der Region auch in den besonders herausfordernden ersten Wochen der Corona-Pandemie zu gewährleisten“, erklärt Dr. Amin Osman, Leiter der KVWL-Bezirksstelle Borken. Es sei nun jedoch an der Zeit, unter Berücksichtigung der angezeigten Hygienevorschriften, zum neuen, regulären Praxisalltag zurückzukehren. Osman dankt den niedergelassenen Ärzten in der Region, die beim Aufbau und Betrieb der Zentren mitgewirkt haben sowie den Kreisen und Kommunen für die Unterstützung. Für Patienten, die Symptome einer Coronavirus-Infektion (wie beispielsweise Atemwegsbeschwerden oder Fieber) aufweisen, gilt weiterhin: „Kontaktieren Sie Ihren Hausarzt zunächst telefonisch und suchen Sie nicht unmittelbar die Praxis auf. Ihr Arzt wird das weitere Vorgehen mit Ihnen besprechen“, erklärt Osman.

Von Allgemeine Zeitung