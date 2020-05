Flotter das Fahrzeug anmelden

Kreis Coesfeld. Es geht wieder flotter, wenn das Auto an-, ab- oder umgemeldet werden soll. Die Zulassungsstelle in Lüdinghausen ist jetzt wieder geöffnet. „Dadurch entspannt sich die Situation“, sagt Stephan Hoffmann, Leiter der Straßenverkehrsabteilung. Allerdings wird es noch eine Zeit dauern, bis es wieder so wird wie vor der Corona-Pandemie. „Wir wollen weiterhin vermeiden, dass mehrere Personen in den Zulassungsstellen in Coesfeld, Dülmen oder Lüdinghausen aufeinandertreffen“, erklärt Hoffmann. „Deswegen arbeiten wir nach wie vor nur nach vorheriger Terminvergabe.“ Vor der Coronazeit war es möglich, die Zulassungsstelle ohne Termin aufzusuchen und dort eine Nummer zu ziehen. Man kam dann der Reihe nach dran.

Von Viola ter Horst