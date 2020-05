Während der Grippesaison steigen die Sterbefallzahlen in der Regel von Dezember bis März an und sinken ab April wieder ab. Auch in diesem Jahr war das der Fall; im März starben 225 Personen. Die Zahl der Sterbefälle war im April 2020 mit 192 sogar noch etwas niedriger als im April 2018 mit 203, als eine Influenza-Welle zu höheren Sterbefallzahlen im Frühjahr geführt hatte. Im Gegensatz zum landesweiten Schnitt: da starben im April 2020 mehr Menschen als in jedem anderen April der letzten sechs Jahre, es waren auch mehr als 2018. Warum die Zahlen im Kreis Coesfeld im NRW-Vergleich niedriger liegen, ist nicht klar.

Die Daten sind aber laut Statistischem Landesamt teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen.

0 Tote im Kreis Coesfeld im April (in Klammern März): 2015: 192 (206), 2016: 194 (220), 2017: 190 (235), 2018: 203 (266), 2019: 170 (217), 2020: 192 (225).