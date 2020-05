SPD fordert weitere Aussetzung der Kitabeiträge

Kreis Coesfeld. Ab dem 8. Juni soll es in NRW wieder einen eingeschränkten Regelbetrieb in den Kindergärten geben. Alle Kinder dürfen dann zurück in ihren Kindergarten gehen. Allerdings reduziert sich der vereinbarte Stundenumfang. Die SPD im Kreis Coesfeld fordert, dass die Familien weiterhin keine Kita-Beiträge bezahlen müssen. „Die Familien können nur ein reduziertes Angebot in Anspruch nehmen“, so Landtagsabgeordneter und Kreis-Vorsitzender André Stinka (Dülmen). Die vollständige Aussetzung der Gebühren soll aus seiner Sicht kurzfristig bis zum 31. Juli verlängert werden.

Von Allgemeine Zeitung