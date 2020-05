Pendeln mit dem Rad und viel CO2 sparen

„Insgesamt umfasst das Konzept über 570 Einzelmaßnahmen“, berichtete Pia Lesch von der Planersocietät Dortmund, die mit dem Planungsbüro VIA in Köln das Konzept unter Beteiligung der Städte, Gemeinden und Nachbarkreise sowie Interessensvertretungen und der Öffentlichkeit im Laufe des Jahres 2019 erarbeitet hat.

Ziel des Projekts: Mehr Menschen aufs Rad bringen, insbesondere Pendler. Denn viele kürzere Wege können gut mit dem Rad – besonders mit den modern gewordenen E-Bikes – im Kreis Coesfeld oder zu Orten der Nachbarkreise zurückgelegt werden. Das Konzept ist Teil des Klimaschutzkonzepts. Denn es würde viel bringen, wenn der Weg zur Arbeit mit dem Rad zurückgelegt werden würde und das Auto stehen bleiben würde. Gerade bei Kurzstrecken bis 20 Kilometer, wie sie von vielen Pendlern zurückgelegt werden. Ein Wechsel vom Auto aufs Rad könnte „34 Tonnen CO2 pro Jahr sparen“, rechnete Lesch um.

Die Planungsbüros fuhren alle Radverbindungen ab, bezogen die Bürger über eine interaktive Karte ein, „Wir erhielten über 800 Anregungen“, berichtete Lesch. In Workshops mit den Städten und Gemeinden vor Ort wurden die jeweils wichtigsten Radverbindungen unter die Lupe genommen: Wie kann man als Pendler mit dem Fahrrad am besten und schnellsten sowie am sichersten in den anderen Ort kommen?

Das umfassende Konzept lobten die Politiker durch die Bank. Es biete einen Überblick über die Situation und stelle eine gute Grundlage dar, um mit der Radwegeoptimierung weiterzukommen, sagte Harald Koch (CDU). „Wir haben dieses Konzept sehr gerne gelesen“, betonte Hermann-Josef Vogt (SPD). Auch die Grünen begrüßten die Vorschläge: „Wir wollen, dass mehr Leute aufs Rad umsteigen“, unterstrich Wolfgang Dropmann. Die Mitwirkung der Kommunen hielt der Ausschuss aber für ausschlaggebend, damit das Konzept Realität wird. Ludger Wobbe (CDU) schlug vor, nach weiteren Fördermöglichkeiten Ausschau zu halten. „Sonst haben wir einen guten Plan, der in 30 Jahren noch nicht verwirklicht ist.“