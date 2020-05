Eine weitere Ansteckung im Kreis

Kreis Coesfeld. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen mit dem Coronavirus liegt im Kreis Coesfeld am Freitag (29. Mai) bei 863 Fällen – gegenüber 862 Erkrankten am Donnerstag. Eine Person aus Coesfeld, die bei Westfleisch beschäftigt ist und als Kontaktperson bereits in Quarantäne war, hat sich nachweislich infiziert. Die Zahl der Genesenen stieg auf 789 Menschen. Es sind auch keine weiteren Todesfälle zu beklagen. Nachweislich mit dem Virus angesteckt haben sich somit insgesamt 300 Westfleisch-Beschäftigte. Die erste und die zweite Testreihe, die das Kreisgesundheitsamt durchgeführt hatte, sind jetzt weitestgehend ausgewertet. Das Unternehmen selbst hat in den letzten Tagen zahlreiche Nachkontrollen vorgenommen. Eine erkrankte Person im Kreis Coesfeld wird derzeit im Krankenhaus behandelt - nicht auf der Intensivstation.

Von Allgemeine Zeitung