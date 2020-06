„Haus Kummerveldt“ zweimal ausgezeichnet

Kreis Coesfeld (fs). Luise von Kummerveldt träumt von einer Weltkarriere als Schriftstellerin. Im Deutschen Kaiserreich entpuppt sich dieser Traum einer Frau jedoch als Kampf gegen Windmühlen. Die Historienserie „Haus Kummerveldt“ ist am vergangen Wochenende beim digitalen Serienfestival „Seriale“ zweimal ausgezeichnet worden. Das Besondere: Für die Serie wurde auch an Schauplätzen im Kreis Coesfeld gedreht wie auf Haus Runde in Billerbeck, auf der Burg Vischering in Lüdinghausen und auf der Burg Hülshoff in Havixbeck.

Von Florian Schütte