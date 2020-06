Sabine Schäfer tritt Höne-Erbe an

Nah am Bürger will Sabine Schäfer sein, die von Henning Höne als neue Vorsitzende vorgeschlagen wurde, nachdem sie „zur Europawahl mit dem Motorrad durch den Wahlkreis gedüst war, um im Eiltempo Stimmen einzufangen“, so Höne. Den Kreisverband sieht Sabine Schäfer als „Unterstützer und Ideengeber“. Ein (digitaler) Austausch zwischen den Ortsverbänden soll regelmäßig erfolgen. Auch eine Bürgersprechstunde will Sabine Schäfer in den einzelnen Orten einrichten. Angesichts der drei Wahlkämpfe in den kommenden drei Jahren setzt Schäfer auf ein Vorstands-Team und schlägt als Stellvertreter Markus Wrobel und Ulrike Holters vor. Wrobel (41) ist ledig, Wirtschaftswissenschaftler und Ratsherr der Gemeinde Nottuln. Auf ihn entfielen von 53 abgegebenen Stimmen 52 Ja- und eine Nein-Stimme. Ulrike Holters (56) kommt aus Coesfeld und arbeitet im Bürgerbüro der Stadt Münster. Sie ist verheiratete Mutter und Großmutter und Vorsitzende der liberalen Frauen. Sie bekam 41 Ja- und acht Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen.

Das Vorstands-Team komplettieren Oliver Nawrocki als wiedergewählter Schatzmeister sowie die Beisitzer Enrico Zanirato, Michael Ahlers, Iris Pawliczek, Peter Moll und Nicole Hashemian.

Henning Höne indes kündigte an, sich nicht ganz aus der politischen Arbeit im Kreis Coesfeld zurückzuziehen, sondern nur „die Rollen zu tauschen“. Die Arbeit im Kreistag möchte er fortsetzen. Für sein langjähriges Engagement erhielt er viel Applaus und von seiner Nachfolgerin kleine Präsente überreicht. „Das ist das Schlimmste, dass ich dem Henning jetzt nicht um den Hals fallen darf“, meinte Sabine Schäfer bei der Verabschiedung mit Abstand.