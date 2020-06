Aus Bildungsstätte wird Ferienhotel

Billerbeck. Warum in die Ferne schweifen? „Sieh, das Gute liegt so nah? Getreu diesem Satz von Goethe hat sich die Benediktiner-Abtei in Gerleve etwas Besonderes überlegt. Statt den Sommerurlaub am Meer oder in den Bergen zu verbringen, wie viele Familien es wahrscheinlich ursprünglich geplant hatten, können Eltern mit ihren Kindern ab kommender Woche Urlaub in der Jugendbildungsstätte des Klosters machen, wo das „Familienferienhotel Gerleve“ eröffnet.

Von Florian Schütte