„Kreis Coesfeld gemeinsam verändern“

Kreis Coesfeld. „Gemeinsam Zukunft gestalten – Jetzt“ – das ist das Motto des Programms der Grünen für die Kreistagswahlen am 13. September. Die Grünen lassen keinen Zweifel daran, dass sich aus ihrer Sicht im Kreis Coesfeld etwas ändern muss. In den Bereichen Klima, Verkehr, soziale Gerechtigkeit, Förderung der regionalen Wirtschaft, beim Umwelt- und Artenschutz sehen sie großen Nachholbedarf. Und zu Beginn des Programms stellen die Grünen fest: „Gemeinsam haben wir viele Herausforderungen der Corona-Krise gemeistert und die große Solidarität in unserem Kreis hat uns noch stärker zusammenrücken lassen. Mit gemeinschaftlichem Handeln konnten wir viele Probleme lösen.“

Von Allgemeine Zeitung