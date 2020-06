„Für eine sozial gerechte Politik“

Kreis Coesfeld. Die Linke stellte jetzt die Kandidaten für die Kreistagswahlen im September auf. Alle 27 Wahlbezirke wurden besetzt. Mit 11 Kandidatinnen in den Wahlbezirken liegt der Frauenanteil bei 40,7 Prozent. Mit diesem Frauenanteil, so Sonja Crämer-Gembalczyk, die Spitzenkandidatin der Linken für den Kreistag, brauche sich ihre Partei nicht hinter den anderen Parteien zu verstecken, auch wenn sie immer noch Verbesserungsbedarf sehe. Die Linken kündigten einen Wahlkampf an, bei dem „ernsthafte und konkrete Vorschläge zum Kampf gegen die Klimakatastrophe vorlegen werden“, heißt es in der Mitteilung. Das Motto von Fridays for Future: „Act now! (Handelt jetzt)“ werde „sehr ernst“ genommen. Man werde in wenigen Tagen ein Programm vorlegen, um eine sozial gerechte, friedliche und ökologisch nachhaltige Politik für alle Menschen auch in den Coesfelder Kreistag und in die Gemeinderäte hineinzutragen. Auf der Reserverliste der Linken stehen: Platz 1: Sonja Crämer-Gembalczyk (Rosendahl-Osterwick), Platz 2: Gernod Röken (Olfen), Platz 3: Jochen Kämper (Billerbeck). Aktuell ist die Linke mit einem Sitz im Kreistag vertreten – Sonja Crämer-Gembalczyk, die als Spitzenkandidatin erneut gute Chancen hat, über die Liste einzuziehen.

Von Allgemeine Zeitung