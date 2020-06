Henning Höne neuer Vorsitzender

Kreis Coesfeld (vth). Das Personalkarussell bei der FDP dreht sich weiter: Henning Höne aus Coesfeld wurde beim Bezirksparteitag als neuer Vorsitzender der FDP Münsterland gewählt. Sein Vorgänger Karlheinz Busen aus Gronau trat nach sechs Jahren nicht wieder an. „Ich möchte die Aufgabe an einen Jüngeren weitergeben“, sagte er. Zudem wolle er sich auf seine Tätigkeiten als Bundestagsabgeordneter stärker konzentrieren. Höne wurde mit großer Mehrheit mit 91 Ja-Stimmen beim Bezirksparteitag in Coesfeld gewählt (sieben Nein, eine Enthaltung). Es gab viel Dank und lobende Worte für Busen, der als stellvertretender Vorsitzender weiterhin im Bezirksverbandsvorstand bleibt. Die Zustimmung fiel hierfür allerdings nicht ganz so eindeutig aus: Bei 84 Ja-Stimmen, zehn Neinstimmen und fünf Enthaltungen kam Busen auf 84,8 Prozent für den Vertreterposten. „Du warst immer zur Stelle, wenn man dich gebraucht hat“, lobte Höne, der für die FDP auch im Landtag und im Kreistag vertreten ist.

Von Viola ter Horst